Curso de Empreendedorismo para jovens abre inscrições em Arcoverde

Curso é gratuito e tem como público-alvo jovens de 15 a 29 anos Foto: divulgação/Prefeitura de Arcoverde

A Prefeitura de Arcoverde por intermédio da Coordenadoria da Juventude, abriu as inscrições para o Curso de Empreendedorismo. O curso é gratuito e terá ligação com a Secretaria Nacional de Juventude e a Agência de Fomento Social Besouro. Ao todo, são 50 vagas oferecidas.

As inscrições serão realizadas até o dia 23 de março e as aulas começam dia 25 de março. Interessados deverão apresentar a cópia do RG, CPF e comprovante de residência na Casa das Juventudes, localizada na Rua Manoel Soares de Melo, 164, Bairro São Miguel. Jovens de 15 a 29 anos poderão participar da orientação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (87) 3821.3154.