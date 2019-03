Caretas invadem as ruas e animam foliões no Carnaval de Triunfo

NE10 Interior

Caretas são a marca do Carnaval de Triunfo Foto: reprodução/TV Jornal

Os Caretas invadiram as ruas e animaram os foliões no Carnaval de Triunfo, no Sertão de Pernambuco. O personagem é tradicional da folia da cidade. Este ano, a Casa dos Caretas foi inaugurada para reverenciar a cultura local. Entre os foliões, muitas fantasias, principalmente de super-heróis.

