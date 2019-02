Triunfo, no Sertão, se prepara para Carnaval dos Caretas

NE10 Interior

Carnaval dos Caretas terá novidades este ano Foto: reprodução/TV Jornal

O Carnaval dos Caretas, em Triunfo, no Sertão de Pernambuco, começa na próxima sexta-feira (1º) com o Bloco da Galinha. No sábado (2), atrações como Santa Dose, Maestro Forró, orquestra da Bomba do Hemetério e Edson Gomes estão na programação da folia da cidade. Entre as novidades está a Casa do Careta, que será inaugurada este ano.

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: