Três homens morrem afogados em trecho da Transposição após acidente de trânsito em Sertânia

Acidente aconteceu em trecho da Transposição do Rio São Francisco Foto: Blog do Nill Junior

Três homens morreram afogados em um trecho da Transposição do Rio São Francisco após um acidente de trânsito na cidade de Sertânia, no Sertão de Pernambuco, nesse domingo (24). Dois deles eram operadores de bombas no trecho da EBV-6, outro era engenheiro.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo de um dos homens foi encontrado boiando pelo irmão dele. Os outros dois corpos estavam presos dentro de uma caminhonete que caiu na água após um acidente de trânsito. Foi necessária a utilização de uma retroescavadeira para remover o veículo.

O Corpo de Bombeiros e o Instituto de Criminalística estiveram no local. A suspeita é de que o condutor do veículo tenha perdido o controle da caminhonete por causa das chuvas. O caso foi registrado na delegacia local, que ficará responsável pelas investigações.

Dois dos homens serão sepultados no Cemitério de Custódia, de onde eram. O terceiro homem será enterrado na cidade de Dourados, no Paraná, onde residia.