Menino de quatro anos morre afogado em piscina de clube em Petrolina

NE10 Interior Com informações do repórter Marco Aurélio, da Rádio Jornal Petrolina

Menino de quatro anos morreu afogado em piscina de clube Foto: cortesia

Um menino de quatro anos morreu afogado na piscina de um clube no bairro Rio Corrente, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesse domingo (24). A criança, identificada apenas como Riquelme, estava no clube em uma comemoração de aniversário com a família desde o último sábado (23).

O instrutor aquático Antônio Carlos estava no local no momento em que o afogamento da criança foi constatado e presenciou o sofrimento dos familiares. "Na hora que eu ia chegando a socorrista do Samu vinha com ele no braço, já morto. Tava todo mundo chorando, agoniado. Você via a tristeza no rosto dos policiais, dos bombeiros, dos socorristas do Samu...", relatou, em entrevista à Rádio Jornal Petrolina.

O menino morava no Parque São Gonçalo. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML). A forma como o afogamento aconteceu será investigada pela Polícia Civil.