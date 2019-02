Mais de 27 mil pessoas farão concurso da Prefeitura de Petrolina neste domingo

NE10 Interior

Vagas são para cargos na Prefeitura de Petrolina Foto: divulgação/Prefeitura de Petrolina

Mais de 27 mil candidatos devem realizar o concurso da Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, neste domingo (24). A seleção oferece 370 oportunidades em diversos níveis de escolaridade. Lançado em novembro de 2018, o certame disponibiliza 334 vagas para a área de saúde e profissionais que atuarão na administração municipal, além de 36 vagas para professor de Libras e Braile da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com a prefeitura, o maior número de inscrições foi para o cargo de agente comunitário de saúde, que recebeu 5.274 inscritos. A seleção está sendo coordenada pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (Iaupe) e as provas serão realizadas no período da manhã e tarde. Pela manhã, os portões abrem às 7h e fecham às 8h. As provas serão aplicadas das 8h10 às 12h10. Já no período da tarde, os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h. As provas iniciam às 14h10 e seguem até 18h10.

À tarde, farão prova os candidatos inscritos nos cargos de agente comunitário de saúde, agente de endemias, agente de inspeção sanitária, agente de vigilância ambiental, auxiliar de laboratório, condutor de veículo de urgência e assistente de criança (babá). Para todos os demais cargos, a prova será realizada no turno da manhã.

Documentos e objetos proibidos

Os candidatos deverão ter em mãos um documento válido, oficial e com foto, além de caneta de tubo transparente e tinta azul ou preta. De acordo com o edital, não será permitida a entrada de candidatos portando quaisquer materiais de consulta ou outros aparelhos eletrônicos, mochilas, bolsas, pochetes ou qualquer tipo de bagagem, relógio de qualquer espécie, capacete, chapéu, boné, boina ou óculos escuros. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 18 de março.