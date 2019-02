Bloco das Acabrochadas resgata Carnaval de Serra Talhada

NE10 Interior

Este é o segundo ano do Bloco das Acabrochadas Foto: reprodução/TV Jornal Interior

A animação foi grande no último fim de semana em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Criado por um grupo de amigas, o Bloco das Acabrochadas resgata o Carnaval de antigamente na cidade. Cerca de 330 pessoas participaram do bloco, que está no segundo ano.

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: