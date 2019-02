Crianças são levadas para o hospital após comerem merenda de creche no Sertão

NE10 Interior

Crianças foram levadas para o Hospam, em Serra Talhada Foto: divulgação/SES

Cinco alunos de uma creche no bairro do Ipsep, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, precisaram ser levadas para o Hospital Regional (Hospam) após apresentarem quadro de diarreia e vômito. Os sintomas teriam se manifestado após as crianças comerem os alimentos fornecidos pela instituição. A Secretaria de Saúde apura o caso.

