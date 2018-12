IF Sertão em Petrolina recebe III Semana do Enólogo

NE10 Interior

Objetivo é estimular o ambiente apreciador do vinho Foto: divulgação

O câmpus Petrolina Zona Rural do IF Sertão-PE recebe nos dias 13 e 14 de dezembro a III Semana do Enólogo. Este ano, o tema é "A revolução da simplicidade". O objetivo é estimular o ambiente apreciador do vinho, criando possibilidades de harmonização com comidas simples e refinadas, além da culinária típica do Nordeste.

A programação do evento será aberta com a palestra "Desvendando o mundo dos vinhos durante as compras", ministrada pelo professor Francisco Amorim. Em seguida, a professora e enóloga Ana Paula Barros apresenta a palestra "Seus vinhos, suas regras". O primeiro dia será encerrado com a Oficina Interativa: Wine drinks e degustação de vinhos e derivados.

O segundo dia contará com quatro minicursos, que acontecerão das 8h às 12h. Os temas são: Serviço de Vinho, Rota do Vinho, Elaboração e harmonização de queijos e vinhos e Cozinha Interativa. Os minicursos disponibilizam 15 vagas cada. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no primeiro dia do evento, das 8h às 9h, no auditório Andras Lakatus.