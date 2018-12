Empresário de Serra Talhada e familiares são mortos durante tentativa de assalto no Ceará

NE10 Interior

Grupo de 30 homens tentou assaltar duas agências bancárias em Milagres (CE) Foto: reprodução/TV Jornal

Empresário João Batista Magalhães está entre os mortos Foto: reprodução/TV Jornal

Um empresário do ramo de informática de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, o filho dele de 14 anos, e outras três pessoas da mesma família foram mortas durante uma tentativa de assalto a duas agências bancárias na cidade de Milagres, no Ceará, na madrugada desta sexta-feira (7).

A família voltava da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, para Serra Talhada. O empresário João Batista Magalhães teria ido ao município com o filho para buscar os familiares que vinham de São Paulo no Aeroporto de Juazeiro. Eles foram abordados pelos criminosos na BR-116.

De acordo com a imprensa local, pelo menos 30 homens participaram da ação e fizeram reféns. Eles tentaram assaltar uma agência do Banco do Brasil e outra do Bradesco, mas não conseguiram. Durante confronto entre os assaltantes e a polícia, cerca de 10 pessoas morreram, das quais quatro seriam criminosos e as outras reféns.