Petrolina realiza cursos gratuitos de gastronomia

Capacitação será realizada na Escola Social Foto: divulgação/ Ascom PMP

A cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, está com as inscrições abertas para quem deseja participar dos cursos gratuitos na área de gastronomia. Ao todo, estão sendo ofertadas 150 vagas disponibilizadas pela Escola Social de Qualificação Profissional.

Os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria Executiva da Juventude e Direitos Humanos, localizada no Parque Municipal Josepha Coelho, das 7h às 12h e das 14h às 17h. No ato da inscrição, devem ser apresentados os documentos de RG, CPF, NIS e comprovante de residência. As aulas terão início no dia 10 de dezembro.

As capacitações são para fabricação de sorvete, picolés de frutas e paletas mexicanas, fabricação de iogurtes, fabricação de geleias e doces e fabricação de folhados.

A Escola Social está localizada na BR 407, Nº 571, no bairro da Cohab Massangano. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (87) 3862.1508.