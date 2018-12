Prefeitura de Petrolina divulga novas datas para concurso público

NE10 Interior

Concurso é realizado pela Prefeitura de Petrolina Foto: divulgação/Prefeitura de Petrolina

A Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, divulgou nesta terça-feira (4) o novo cronograma com as datas de inscrição e realização das provas do concurso público municipal.

O certame oferece vagas em vários níveis de escolaridade, voltadas para a área de Saúde e na administração municipal. As inscrições podem ser feitas entre os dias 10 de dezembro e 13 de janeiro de 2019. As provas serão aplicadas no dia 24 de fevereiro.

Há vagas para médicos, auditor fiscal I, enfermeiro, odontólogo, farmacêutico, auxiliar de laboratório, assistente social, bibliotecário, museólogo, técnico agrícola, técnico em laboratório, técnico de enfermagem, entre outras especialidades.

A seleção também oferece vagas para professor de Libras e Braile da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação. Os certamos serão organizados pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (Iaupe). As informações estão disponíveis no site www.upenet.com.br.