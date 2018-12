Inscrições para seleção de médicos em Araripina terminam domingo

NE10 Interior

Ao todo são 22 vagas disponíveis. Foto:reprodução/internet

Seguem disponíveis até o próximo domingo (9) as inscrições para a seleção de novos médicos para a cidade de Araripina, no Sertão do estado. Os contratados atuarão nas unidades básicas de saúde e nos hospitais da cidade. No total, serão 22 vagas, sendo 12 para profissionais com carga horária de 40h e salários de R$12.000,00 e outras 10 vagas para profissionais com 20h semanais e salário de R$6.900, 00.

Os candidatos devem realizar a inscrição através do site https://selecao.araripina.pe.gov.br/, e o resultado deve ser divulgado no dia 20 deste mês. Os selecionados irão cumprir um contrato de 12 meses podendo ser renovado pelo mesmo período ao término.

Segundo o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, a seleção visa melhorar o atendimento oferecido para a população bem através das ações do programa municipal Nossa Saúde Melhor. “A prefeitura está oferecendo os melhores salários da região além da oportunidade de contribuir com o programa Nossa Saúde Melhor que vai aumentar a qualidade do atendimento médico nas ESFs e UMSFs”, destacou.

Confira o edital.