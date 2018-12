NE10 Interior

Evento conta com palestras e rodas de conversa sobre o tema. Foto: reprodução

A cidade de Arcoverde, no Sertão, vai realizar entre os dias 6 e 8 de dezembro, o primeiro Seminário da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. O evento terá início às 19h, na Câmara de Vereadores, na avenida Coronel Antônio Japiassú, no centro. Já no sábado a programação contará com rodas de conversas e palestras na Praça Winston Siqueira, às 8h.

Entre outras atividades, as palestras irão abordar temas como: importância para as famílias das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida na maternidade, a sala de aula como porta para a inclusão. Os temas trarão reflexão e novos conhecimentos acerca dos assuntos.

As inscrições devem ser realizadas durante esta quarta-feira (5) na sede do Centro de Inclusão da Secretaria de Assistência Social, na rua Antônio Barboza de Siqueira, número 73, centro, das 8h às 21h.

Confira a programação completa:

Quinta-feira - Dia 06 de dezembro

19h – Abertura

Zulmira Cavalcanti – Secretária de Assistência Social

Amannda Oliveira – Coordenadora do Centro de Inclusão

19h20min – Apresentação do Seminário

Dayvsison Amaral – Enfermeiro

19h40min – Palestra: Mobilidade reduzida na maternidade

Palestrante: Glaydiane Leandro de Albuquerque Aires Barbosa

20h20min – Palestra: A APAE e a importância para as famílias das pessoas com deficiência

Palestrante: Chirley Paes – Representante da APAE Buíque

21h – Palestra: O comércio e as pessoas com deficiência. Da contratação ao atendimento acessível e qualificado.

Palestrante: Sérgio Franklin Cordeiro – Associação Comercial de Arcoverde

Mediação: Marcelino Carvalho Andrade – Lions Arcoverde

21h40min – Troca de sentimentos e olhares (avaliação da noite)

Dayvsison Amaral – Enfermeiro

Sexta-feira - Dia 07 de dezembro

19h – Abertura

19h20min – Palestra: A sala de aula como porta para a inclusão

Palestrante: José Diego Leite Santana

20h – A secretaria de Educação e os dados das crianças com deficiência nas escolas de Arcoverde

Palestrante: Ladjane dos Santos Pereira – Secretária de Educação de Arcoverde

20h30min – Palestra: Deficiência e direitos – O Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Palestrante: Alba Chalegre – INSS

21h30min – Palestra: A importância do Cuidador da Pessoa com Deficiência

Palestrante: Enfermeira Valdirene Carvalho

22h – Palestra: O Lions e o projeto de Acessibilidade para Arcoverde. Propostas e avanços

Palestrante: Marcelino Carvalho Andrade - Lions Arcoverde

22h30 – Troca de sentimentos e olhares (avaliação da noite)

Palestrante: Dayvison Amaral

Sábado – Dia 08 de dezembro

08h – Roda de Conversa e Café – Praça Winston Siqueira (antiga Virgínia Guerra)

Tema “O local de fala da pessoa com deficiência”

Mediador: João Almeida psicanalista e historiador

Representante da sociedade arcoverdense de defesa dos direitos das minorias