7° edição da Mostra 14 de Dança acontece em Petrolina

Evento terá como foco a acessibilidade. Foto: divulgação

A cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, irá receber entre os 11 e 16 deste mês a sétima edição da Mostra 14 de Dança. A programação contará com espetáculos, oficinas, vídeos, performances e rodas de conversas. A Mostra terá como foco deste ano a acessibilidade e um olhar de afeto.

O evento é promovido pela cia de dança Qualquer Um dos 2 e abrirá a edição deste ano com a oficina "Práticas de Ajuntamento". Além disto, haverá também apresentações no Teatro Dona Amélia, no centro da cidade.

Entre as atrações estão os grupos Giradança de Natal-RN, que irá apresentar o espetáculo Die Einen Die Anderen, e o grupo Alguns Outros e Claudio Lacerda/ Dança Amorfa, da capital pernambucana, que apresentará a peça teatral Transiterrifluxório.

Uma das novidades do evento é que o público que desejar acompanhar as apresentações pagará o preço que quiser no ingresso.

Segundo um dos coordenadores da mostra, Jailson Lima, serão seis dias intensos com abordagens pertinentes e atuais acerca do desenvolvimento dos trabalhos em grupos de dança contemporânea. "Uma oportunidade para pensarmos nossa atividade como dispositivo de articulação coletiva enquanto gesto político de atuação e transformação sobre o mundo", disse.