Petrolina recebe visita do ministro da Integração Nacional

Ministro Antônio de Pádua estará em Petrolina Foto: divulgação

A cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, recebe nesta segunda-feira (3) a visita do Ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua. O ministro será acompanhado do senador Fernando Bezerra Coelho e na ocasião irá inaugurar a automação do sistema de operação do C-1 do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho.

Os parlamentares também irão anunciar o investimento de R$ 30 milhões no abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Petrolina e mais seis municípios (Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Tabira, Moreilândia, Floresta e Petrolândia). Também irão autorizar o lançamento de licitação voltada à execução de serviços de operação e manutenção do Sistema Itaparica. Estas ações beneficiarão quase 90 mil pessoas.

A visita também consiste na construção do prédio anexo à sede da 3ª Superintendência Regional (SR) da Codevasf e para a licitação do abatedouro frigorífico de caprinos e ovinos de Dormentes. Ainda serão entregues títulos de posse a 299 colonos e 19 empresas agroindustriais do Projeto de Irrigação do Pontal. Por último, o Ministro juntamente do prefeito Miguel Coelho irão assinar um convênio de R$ 14 milhões para a abertura de poços artesianos, reforma e revitalização das feiras da Cohab Massangano e da Areia Branca e pavimentação de vias no Projeto de Irrigação Maria Tereza.