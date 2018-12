Mulher é presa suspeita de tentar entrar com droga no Presídio de Arcoverde

NE10 Interior

Uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de tentar entrar no Presídio Advogado Brito Alves (PABA), em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, com 220 gramas de maconha escondidas na vagina. A droga era destinada ao companheiro dela, que cumpre pena por tráfico de drogas.

Uma agente penitenciária desconfiou do crime após notar um volume entre as pernas dela, já que a droga estava exposta. Na residência do casal, foram encontrados mais dois papelotes de maconha. Os dois foram levados para a delegacia local, onde foram autuados em flagrante.