Chuvas provocam alagamentos em bairros de Petrolina, no Sertão

Chuva provocou alagamentos no bairro São Gonçalo, em Petrolina Foto: WhatsApp/Rádio Jornal Petrolina

A cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, registrou a maior chuva do Estado das 6h de domingo (2) até as 6h desta segunda-feira (3). De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foram 36,9 mm de precipitação em um dos pluviômetros analisados.

A chuva também foi forte em outros bairros. No Gercino Coelho, choveu 25,2 mm; no bairro Jardim São Paulo, 21,2 mm; no José e Maria, 25,6 mm. No distrito de Rajada, 1,8 mm.

Segundo a Apac, as chuvas devem continuar nesta segunda-feira e na terça-feira (4). O tempo deverá ser parcialmente nublado com chuva e trovoada de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca e moderada. As temperaturas variam entre 22°C e 37°C.

A Prefeitura de Petrolina começou a mapear as áreas atingidas pelas chuvas. Equipes das secretarias de Infraestrutura, Mobilidade, Serviços Públicos e Defesa Civil estiveram em regiões afetadas. Alagamentos de ruas, quedas de árvores e postes de iluminação, invasão de água e obstrução de vias foram alguns dos problemas identificados.