CDL Petrolina faz concurso para premiar lojistas com vitrine natalina

Decoração deve ser pensada com sustentabilidade Foto: divulgação/CDL Petrolina

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, está realizando o Concurso de Vitrines que integra a Campanha Natal na cidade. A ação tem como objetivo premiar os lojistas que usem criatividade nas fachadas das lojas e consigam atrair clientes dessa forma.

Para participar do concurso, os lojistas devem preencher uma ficha de inscrição firmando interesse em concorrer. Eles receberão o regulamento com as regras da competição. Um especialista irá analisar as vitrines das lojas inscritas no concurso e selecionar a que está mais inserida no conceito temático da campanha de 2018 que visa a sustentabilidade.

De acordo com o especialista em marketing estratégico Márcio Fabiano, o uso de elementos sustentáveis podem dar um upgrade na decoração natalina das lojas. "Você pode usar papelão, papel de presente já utilizado, aproveitar as bolas de Natal para fazer um belo colar no manequim, uma caixa de papelão pode se tonar uma linda caixa de presentes com diversas estampas. O importante é utilizar a imaginação e entrar no Natal 2018 com a vibração positiva de paz e lembrando que é preciso conquistar os clientes com capricho e afeto", disse o especialista.

Este ano a premiação será uma hospedagem no Hotel Nobile, um jantar no restaurante Rio Center, um passeio pela empresa Vapor do Vinho e um almoço no restaurante Carranca Gulosa. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 27 de dezembro.