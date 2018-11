Criança morre após colocar cabeça para fora de van no Sertão

NE10 Interior

Uma criança de oito anos morreu nesta sexta-feira (30) após colocar a cabeça para fora de uma van escolar na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Ela seguia para a Escola Municipal Neto Pereirinha quando aconteceu o acidente.

A menina teria batido a cabeça em uma porteira. Ela chegou a ser levada para o Hospital Professor Agamenon Magalhães, mas não resistiu e faleceu antes de chegar à unidade de saúde.

Por meio de nota, a Prefeitura de Serra Talhada lamentou o ocorrido e informou que a criança estava acompanhada da mãe no momento do acidente. A gestão municipal afirmou que a família está recebendo a assistência necessária por parte do Governo. A nota diz ainda que a prefeitura decretou luto oficial por três dias.