Concurso oferece vagas para área de saúde em Petrolina

Vagas são para a prefeitura de Petrolina Foto: divulgação/Prefeitura de Petrolina

A cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, está realizando um processo seletivo para preenchimento de 370 vagas por concurso público, nos níveis médio, técnico e superior.

Há vagas disponíveis para médicos, farmacêuticos, enfermeiros, agentes de endemias, agentes de saúde, biólogo, bioquímico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, assistente social (Saúde), fonoaudiólogo, auxiliar de saúde bucal, odontólogo, técnico em radiologia, auxiliar de laboratório, técnico em laboratório, entre outros.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de janeiro através do site. O valor da inscrição varia de R$ 70 a R$ 100. Confira o edital do concurso.

Os candidatos passarão pelas etapas de prova escrita, avaliação de títulos e prova prática. A prova deve ser aplicada no dia 10 de fevereiro. As remunerações para os servidores variam entre R$ 954 R$ 9.533,15 para jornadas 24 a 100 horas semanais.