Senai Araripina oferece 600 vagas para cursos profissionalizantes

Foto: divulgação/Senai

A unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Araripina, no Sertão de Pernambuco, está ofertando 600 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos.

Os cursos terão início no próximo domingo (2) e as inscrições devem ser realizadas até a próxima sexta-feira (30), através do site ou na própria unidade do Senai Araripina, no km 2 da Via Vicinal, no bairro da Vila Santa Maria.

Veja os cursos disponíveis:

Técnicas de recepção para hospitais e farmácias

Técnicas de recepção para Hotelaria

Atendimento ao público

Ética profissional

Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

Gestão financeira

Gestão de equipes

Desenvolvimento de habilidades gerenciais

O Varejo do Futuro – Novas estratégias para atrair e conquistar clientes