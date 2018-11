Ipubi, no Sertão, recebe exibição de curtas metragens

NE10 Interior

Projeto de exibição de curtas chega à 7° edição Foto: divulgação

A cidade de Ipubi, no Sertão de Pernambuco, recebe o projeto de exibição de curtas metragens "Luz, Câmera, EREMAPA em Ação", que faz parte da Escola de Referência em Ensino Médio Arão Peixoto. O evento irá acontecer nos dias 29 e 30 de novembro a partir das 18h30.

A escola fica na Rua Projetada, SN, no Centro da cidade. O projeto chega à 7° edição, e no ano passado o curta metragem "Um matuto sonhador", que foi exibido na escola, foi premiado no Festival de Curta Metragem do 7º Fórum da Educação Integral, no Recife.