4ª Feira do Empreendedor começa nesta quarta em Afogados da Ingazeira

Foto: divulgação

Começa nesta quarta-feira (28) em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, a quarta edição da Feira de Empreendedorismo. A programação do evento conta com palestras, feira de negócios, seminários, fórum de secretários e agentes municipais de desenvolvimento, desfile de moda, dentre outras atividades.

O evento vai acontecer até o próximo sábado (1) e será realizado na praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara todos os dias às 18h, assim como no IFPE durante o período da manhã. A feira é resultado da parceria entre o Sebrae e a Prefeitura Municipal.

"Estamos ajustando os últimos detalhes e com uma grande expectativa de organizarmos uma feira ainda maior e melhor do que a do ano passado, movimentando o ambiente de negócios em Afogados e gerando oportunidades,” destacou Flaviana Rosa, Secretária Municipal de Administração.

Veja a programação completa:

Quarta, 28 de Novembro

18h – Balé Infantil

18h30 – Orquestra sanfônica de (Carnaíba)

19h – Feira de negócios

19h30 – Xaxado Nascer do Sol (Quixaba)

20h – Abertura Oficial

21h – Lindomar Souza

Local: Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara

Quinta, 29 de Novembro

8h – Rodada de negócios com o segmento da beleza (IFPE – sala 01)

8h – Rodada de negócios com setor gastronômico e agricultores familiares (IFPE – sala 02)

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara:

18h – Capoeira “Cordão de ouro”

18h40 – Academia Estação Atlética (Zumba)

19h – Feira de negócios

19h20 – Aulão de ritmos com estudantes de educação física (UNIP)

20h – Academia Xtreme Fit (funcional)

20h40 – Academia Falcon (Step and Jump)

21h20 – Chikão Team Jiu Jitsu

Sexta, 30 de Novembro

8h – Fórum regional de secretários e dirigentes de desenvolvimento econômico e Encontro regional de agentes de desenvolvimento dos Sertões Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica (IFPE – auditório)

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara:

18h – Samba de coco (Iguaracy)

18h40 – Balé cultural de Afogados da Ingazeira e Balé cultural Expressart

19h – Feira de negócios

19h20 – Xaxado bandoleiros (Solidão)

19h50 – Reisado do Santo Antônio (Afogados da Ingazeira)

20h30 – Desfile da grife moda matuta

Sábado, 01 de Dezembro

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara:

18h – Noite de Autógrafos com os Poetas Alexandre Morais, Wellington Rocha, Elenilda Amaral e Zé Adalberto. Lançamento do livro “Música para o povo que não ouve”, do músico Cannibal, vocalista da Banda Devotos, de Recife.

19h – Feira de negócios

19h – Talk Show com o poeta Antônio Marinho

20h – Encerramento oficial

21h – Mesa de glosa com os poetas Dudu Morais (Tabira), Zé Adalberto (Itapetim), Francisca Araújo (Iguaracy), e os poetas Afogadenses Alexandre Moraes, Wellington Rocha e Elenilda Amaral. Mediação de James Manu (Tabira).