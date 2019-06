PF deflagra operação contra fraudes em instituição financeira em Caruaru

NE10 Interior

Nesta manhã quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (11) a operação "Impunitas", com o objetivo de investigar gestão fraudulenta no Banco do Nordeste por meio de concessão de empréstimos fraudulentos na aprovação de crédito para empresas sem capacidade. De acordo com a PF, seis pessoas são alvo da investigação.

Nesta manhã, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em Caruaru, no Agreste e dois em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A polícia também informou que foram pedidos sequestros de bens e retenção dos passaportes dos envolvidos.