Empresário é morto a tiros dentro de bar em Santa Cruz do Capibaribe

Cleudimar Almeida da Nóbrega, 41 anos, bebia com amigos quando foi assassinado Foto: arquivo pessoal

Um comerciante do setor de confecções foi assassinado a tiros dentro de um bar durante o fim de semana no centro de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Cleudimar Almeida da Nóbrega, 41 anos, estava bebendo com amigos quando dois homens chegaram em uma motocicleta. O passageiro da moto desceu, pediu para que as outras pessoas se afastassem e matou o comerciante. O empresário foi morto com 12 disparos de arma de fogo, com uma pistola calibre 380. O crime aconteceu na noite da sexta-feira (31), por volta das 22h.

O delegado Flaubert Queiroz relatou que além de comerciante, a vítima também era agiota. Nenhuma linha de investigação foi descartada. "Muitas das perfurações foram nas costas, a gente acredita que tudo se deu muito rápido, não deu tempo nem da vítima tentar correr ou algum outro meio de defesa", contou o delegado.

As imagens de câmeras de segurança poderão ajudar na identificação dos suspeitos. Testemunhas, familiares e pessoas que negociavam com o comerciante deverão ser ouvidas para a investigação.