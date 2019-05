Mulher é morta a facadas em Petrolina; marido é suspeito

NE10 Interior

Patrícia Maria de Souza, 31 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital Universitário, mas não resistiu e faleceu Foto: redes sociais

Uma mulher foi assassinada a facadas na madrugada dessa quarta-feira (30) no bairro Areia Branca, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O suspeito de cometer o crime é o marido dela, Vanduín Ferreira de Lima. Patrícia Maria de Souza, 31 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital Universitário, mas não resistiu e faleceu.

As filhas da vítima foram até a casa do vizinho para pedir ajuda. Quando o homem chegou ao local, encontrou a mulher no chão com duas perfurações no pescoço. A motivação do crime não foi informada.

A polícia realizou buscas para tentar localizar o suspeito, mas até a publicação desta matéria, ele não havia sido encontrado.