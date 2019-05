Casal de irmãos é preso suspeito de homicídio em Garanhuns

NE10 Interior

Suspeitos foram presos e levados para unidades prisionais Foto: divulgação

Um casal de irmãos foi preso nessa terça-feira (28) suspeito de cometer um homicídio na cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, no dia 9 de maio deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, os irmãos, que não tiveram as idades informadas, foram presos por meio de mandado de prisão temporária. Eles moram no Sítio Saco, na zona rural, e foram as últimas pessoas a serem vistas na companhia da vítima.

Segundo a polícia, Alonso de Carvalho da Costa, 40 anos, foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Manoel Chéu, e pelas características em que o corpo estava, provavelmente foi morto na noite de 9 de maio. Os suspeitos negaram envolvimento com o crime, mas apresentaram versões contraditórias.

Além disto, depoimentos de testemunhas e perícias realizadas pela polícia apontaram a autoria para os irmãos. O homem foi levado para a Cadeia de Garanhuns e a mulher à Colônia Penal Feminina de Buíque. O caso continua sob investigação.