Padrasto e avô são presos suspeitos de estuprar adolescente em Limoeiro

NE10 Interior

Suspeitos foram levados para a Penitenciária de Limoeiro Foto: divulgação

Dois homens foram presos nesse fim de semana suspeitos ameaçar de morte uma adolescente de 12 anos em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Os suspeitos são padrasto e avô da vítima. Segundo a polícia, a adolescente é estuprada pelos dois há dois anos.

De acordo com a Polícia Civil, a menina foi ameaçada de morte pelos suspeitos após contar sobre os abusos à mãe. A prisão aconteceu na última sexta-feira (24); um dos homens foi preso em um ônibus quando tentava fugir. O outro foi preso no local do trabalho e tentou reagir a prisão.

Suspeitos levados para a penitenciária

Os suspeitos passaram por audiência de custódia e em seguida foram levados para a Penitenciária de Limoeiro, onde estão à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.