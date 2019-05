Jovem morre carbonizado após sofrer acidente em Surubim

NE10 Interior Com informações de Alfredo Neto, da Rádio Jornal Limoeiro

Acidente aconteceu na comunidade Lagoa da Vaca, na zona rural de Surubim Foto: cortesia

Um jovem de 22 anos morreu carbonizado após sofrer um acidente na madrugada desta segunda-feira (27) na comunidade Lagoa da Vaca, na zona rural de Surubim, Agreste de Pernambuco.

Testemunhas relataram que por volta das 3h o jovem deixou a praça da comunidade dirigindo um carro. Pouco tempo depois, perdeu o controle da direção ao passar por uma lombada. Em seguida, o veículo atingiu o portão de uma casa e capotou. Com o impacto, o carro pegou fogo.

O jovem, que era o único ocupante do veículo, ficou preso no carro. As chamas aumentaram rapidamente e o jovem morreu no local. A Polícia Militar e o Instituto de Criminalística foram acionados para a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia de Surubim.