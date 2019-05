Acidente deixa três mortos na BR-423, em Garanhuns

NE10 Interior

Motorista e passageiras do carro não resistiram e faleceram Foto: divulgação/PRF

Um acidente envolvendo um caminhão, uma carreta e um carro deixou três pessoas mortas no último sábado (25) no quilômetro 87,8 da BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. As vítimas eram da mesma família.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão colidiu na traseira de um carro, que foi arremessado para o lado contrário da rodovia e colidiu de frente com uma carreta.

O motorista do carro, de 23 anos, e duas passageiras, de 36 e 42, faleceram no local. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

O motorista da carreta não se feriu. Ele permaneceu no local do acidente e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal. A Polícia Civil esteve no ponto em que o acidente aconteceu e irá investigar o caso.