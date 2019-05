120 kg de maconha são achados dentro de carro em Gravatá

NE10 Interior

Carro estava com 120 quilos de maconha Foto: divulgação/PRF

Um carro com 120 quilos de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesse domingo (26) na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O motorista de 25 anos informou à polícia que a droga havia saído do Paraguai e seria entregue em Abreu e Lima, no Grande Recife. O veículo foi abordado no quilômetro 71 da rodovia.

O nervosismo do motorista chamou a atenção dos policiais, que fizeram uma vistoria no carro e encontraram 156 tabletes do entorpecente. A droga estava escondida dentro das portas, do parachoque, dos bancos e do assoalho do veículo. O condutou revelou à polícia que havia sido contratado para fazer o transporte, mas não disse o nome dos responsáveis pelo envio e recebimento da droga.

Droga estava escondida nas várias partes do veículoFoto: divulgação/PRF

O carro não tem registro de roubo e está em nome de outra pessoa. O motorista é do Recife e disse ainda que foi a primeira vez que fez este tipo de serviço, por causa de dificuldades financeiras. Ele foi detido e encaminhado junto com a droga para a Delegacia de Polícia Federal da capital pernambucana.

O motorista é suspeito de estelionato em outra ação e deverá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Caso seja condenado, pode pegar uma pena que varia de cinco a 15 anos de reclusão, além de multa.