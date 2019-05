Mulher é suspeita de aplicar golpes fingindo ser corretora em Caruaru

NE10 Interior Com informações do repórter policial Givanildo Silveira, da Rádio Jornal Caruaru

Polícia Civil está investigando o caso Foto: reprodução/TV Jornal

Uma mulher de aproximadamente 45 anos está sendo investigada suspeita de praticar golpes contra diversas pessoas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, ela se passava por corretora de imóveis e de automóveis e teria forjado a venda de terrenos e condomínios.

Segundo o delegado Fernando Elias, da 2ª Delegacia de Caruaru, há elementos de que ela agia de diversas formas. "Ela se passava por corretora de uma determinada imobiliária e levava vítimas a conhecer imóveis e depois ela exigia caução, depósitos. As vítimas pagavam e nunca recebiam nada. Outras vítimas relatam que ela passou cheques sem fundo. Outras que ela vendeu terreno e foi um prejuízo grande", relatou o delegado.

Reconhecida em um shopping da cidade por uma das vítimas, a mulher foi levada por policiais do 1º Biesp para a 2ª Delegacia de Caruaru. Já que não havia flagrante, ela foi ouvida e liberada. Em depoimento, a suspeita negou os crimes. O delegado Fernando Elias orienta as vítimas a comparecerem à delegacia para que seja possível robustecer o inquérito policial. O caso continua sob investigação. Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia através dos números (81) 3719.9603/9604/9605.