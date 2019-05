Pai tenta proteger filho de tiros e os dois morrem em Gravatá

NE10 Interior

Corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

Um homem de 48 anos e o filho dele, de 16, foram mortos a tiros na noite dessa quarta-feira (22) em uma localidade conhecida como Porta Florada, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estava chegando em casa quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que foram até o local para matá-lo.

O pai o rapaz, Sebastião Carlos da Silva, 48, teria se atravessado para proteger o filho e também foi atingido. Ambos foram encaminhados para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru. O adolescente morreu a caminho da unidade de saúde. Já o pai ainda foi atendido, mas faleceu na manhã desta quinta.

A suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. "Inicialmente seguiremos essa linha para ver se é viável ou não. Ao que tudo indica realmente o homicídio tem vinculação com o tráfico de drogas. Vinícius já teve uma passagem a menos de um mês com um celular roubado. Foi feito um procedimento por receptação e posteriormente foi liberado", relatou o delegado Álvaro Grako.

Até a publicação desta matéria, os suspeitos não tinham sido encontrados. Os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O caso será investigado pela Polícia Civil.