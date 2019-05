Mulher é achada morta dentro de carro em Taquaritinga do Norte

NE10 Interior

Crime aconteceu na Vila do Socorro, na zona rural de Taquaritinga do Norte Foto: reprodução/TV Jornal

Uma mulher foi encontrada morta nesta quinta-feira (23) dentro de um carro na Vila do Socorro, na zona rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. O veículo estava em uma ribanceira, próximo à estrada que dá acesso ao Povoado de Mateus Vieira.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo apresentava marcas de tiros de arma de fogo. Ainda não há informações sobre quem cometeu o crime, nem os motivos. O corpo dela será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso será investigado pela delegacia local.