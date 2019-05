Motorista de carro que atropelou servidor em Caruaru se apresenta na delegacia

NE10 Interior

Atropelamento aconteceu na Avenida Lourival José da Silva, em Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

O motorista do carro que atropelou e matou o servidor da Prefeitura de Caruaru Wellington Anaclésio dos Anjos, 32 anos, apresentou-se nessa quarta-feira (22) na Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.

De acordo com a delegada Gabrielle Nishida, o motorista estava acompanhado do pai, que também estava no momento do acidente, e de uma advogada. O condutor apresentou a própria versão dos fatos e foi liberado.

Ainda segundo informou a delegada, uma perícia está sendo realizada para avaliar a dinâmica do acidente. A partir do resultado, será possível confrontar o depoimento do motorista com o laudo. O caso segue sob investigação.

Relembre o caso

Wellington Anaclésio dos Anjos, 32 anos, foi atropelado na Avenida Lourival José da Silva, no bairro Petrópolis, no dia 12 de maio deste ano. Ele estava saindo do trabalho e seguiria para casa. O veículo que o atropelou teria invadido a calçada.

O servidor da prefeitura chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele trabalhava como cuidador da Casa de Passagem da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH).