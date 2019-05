Motociclista morre após colisão na BR-104, em Toritama

NE10 Interior

Motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local Foto: divulgação/PRF

Um motociclista de 38 anos morreu após uma colisão com um carro no quilômetro 29 da BR-104, em Toritama, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro teria batido na traseira da motocicleta. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil da região.

Motorista do carro fez teste do bafômetro, resultado foi normalFoto: divulgação/PRF

Ainda segundo a PRF, o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não estava utilizando capacete. O corpo dele foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.