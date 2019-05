Homem é suspeito de matar a filha e o neto em Lagoa do Ouro, no Agreste

NE10 Interior

Suspeito de cometer o crime fugiu e está sendo procurado pela polícia Foto: divulgação/redes sociais

Um homem de 55 anos está sendo procurado suspeito de matar a filha de 34 anos e o neto de 14 no centro de Lagoa do Ouro, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, a mulher e o adolescente teriam sido mortos a facadas na residência em que moravam, que fica próximo à delegacia do município.

Um agente da Polícia Civil teria ouvido gritos na casa e arrombado a porta, mas o homem conseguiu fugir. Ele foi identificado como Hermenegildo Gonçalves da Silva e está sendo procurado nas cidades da região.

Investigação

Ainda segundo as primeiras informações apuradas pela PM, o homem sofre de esquizofrenia e já passou pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Ainda há a informação de que ele já havia matado uma mulher em Fortaleza (CE) há mais de 10 anos. O caso será investigado pela delegacia local.