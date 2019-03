Radialista é morto a tiros em Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

Radialista Claudemir Nunes foi assassinado quando saía da rádio em que trabalhava Foto: arquivo pessoal

O radialista Claudemir Nunes foi assassinado na tarde desta quinta-feira (21) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com as primeiras informações, Claudemir havia saído da sede da rádio 87 FM, onde trabalhava, no bairro São Cristóvão, quando foi abordado pelo criminoso, que efetuou os disparos e fugiu.

O profissional era muito querido na cidade e trabalhou em várias rádios do município. Ainda não há informações sobre quem cometeu o crime, nem os motivos.

O corpo do radialista será levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso será investigado pela Polícia Civil local.