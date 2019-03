Motociclista é morto e passageira é baleada no Agreste

NE10 Interior

Motociclista foi assassinado enquanto trafegava de moto no centro da cidade Arte: NE10

Um motociclista foi assassinado quando trafegava pela Avenida Presidente Kennedy, no centro de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa terça-feira (19). A passageira da moto foi baleada na ação.

De acordo com a Polícia Militar, Giovanny Melo da Silva, 23 anos, pilotava a moto e uma mulher de 29 anos estava na garupa. O casal estava sendo seguido por outra motocicleta quando um ocupante da outra moto atirou contra os dois. O homem não resistiu e morreu no local. A passageira foi atingida no braço e não corre o risco de morrer.

A polícia informou ainda que um revólver calibre 38 foi encontrado na cintura do homem assassinado. Ainda não há informações sobre quem teria cometido o crime, nem os motivos. O caso será investigado pela Polícia Civil.