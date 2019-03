Irmãos são mortos por homens encapuzados em Pesqueira

NE10 Interior

Irmãos foram mortos na frente de casa no centro de Pesqueira Foto: arquivo pessoal

Dois irmãos foram assassinados na noite dessa terça-feira (19) em frente à residência deles no centro de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, eles estavam conversando no local quando um carro parou e quatro homens encapuzados e armados desceram.

Os criminosos efetuaram vários disparos contra os irmãos e fugiram. A PM realizou buscas na área, mas não conseguiu localizá-los. Os homens, identificados como Ademir Guedes Gomes, 40 anos, e Almir Gomes da Silva, 36, foram feridos na região do tórax. Os tiros teriam sido de espingarda calibre 12 e revólver.

Ainda não há informações sobre o que motivou o assassinato. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso será investigado pela Polícia Civil.