Caruaru registra cinco homicídios nesse fim de semana

Com estas mortes, sobe para seis o número de homicídios no mês de março em Caruaru e para 38 neste ano de 2019 Arte: NE10

Cinco homicídios foram registrados no último fim de semana em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O primeiro homicídio foi contra o vendedor de água mineral Valdir Pedro da Silva, 20 anos. O jovem foi assassinado a tiros na manhã desse sábado (16) no Xique-Xique, zona rural da cidade. A motivação do crime ainda é desconhecida. A segunda vítima foi Felipe Augusto Rodrigues da Silva, de 19 anos. O jovem foi baleado e morreu no Loteamento Rosa de Saron, no bairro Alto da Balança.

Já no Loteamento João Barreto, duas pessoas foram mortas e três ficaram feridas nesse sábado (16). Jairo de França Lucena, 26 anos, e Adão Afonso Fernandes, 50, foram as vítimas fatais. De acordo com a Policia Civil, testemunhas disseram que os tiros partiram de dois homens em uma moto. As outras três vítimas baleadas foram encaminhadas ao Hospital Regional do Agreste (HRA) e o estado de saúde ainda não foi informado.

No domingo (17), um homem de 30 anos foi morto dentro de um veículo na Vila Canaã, zona rural de Caruaru. Acácio Mendes da Luz foi atingindo e morto por disparos de arma de fogo. Com estas mortes, sobe para seis o número de homicídios no mês de março em Caruaru e para 38 neste ano de 2019.

O delegado Anderson Liberato, da 19ª Delegacia de Homicídios, pede o apoio dos moradores para encontrar os autores dos crimes. "A polícia precisa do apoio da população através do Disque Denúncia, ou qualquer outra forma em que a população sinta mais confiança em denunciar. Garantimos o sigilo para que a gente possa solucionar todos os conflitos e crimes da cidade", afirmou.