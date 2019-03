Suspeitos de matar garçom na Má Fama, em Caruaru, são presos

NE10 Interior

Renan da Silva Melo, 25 anos, foi morto enquanto se divertia com amigos na Rua da Má Fama Foto: reprodução/TV Jornal

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de participar do assassinato do garçom Renan da Silva Melo, 25 anos, no ano passado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Ele havia saído do trabalho e decidiu encontrar amigos na Rua Silvino Macedo, que tem vários bares e restaurantes, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Uma quarta pessoa suspeita de envolvimento ainda está sendo procurada pela polícia. Uma coletiva de imprensa será realizada nesta segunda-feira (11), às 16h, para divulgar detalhes sobre os criminosos.

A mãe do jovem disse à TV Jornal Interior que o filho não era envolvido com crimes. "A Justiça do céu tarda, mas não falha", afirmou, sobre a prisão dos envolvidos.

Relembre o caso

O garçom foi morto na madrugada de 28 de outubro de 2018, na mesma ocorrência em que outras cinco pessoas foram baleadas, no cruzamento da Rua Silvino Macedo (Má Fama) com a Rua Padre Félix Barreto. Na ocasião, jovens de 13, 16 e 17 anos ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional do Agreste (HRA).

Na época, a suspeita da polícia era de que o crime se tratava de um acerto de contas no qual Renan não estava envolvido, mas acabou sendo morto na confusão.