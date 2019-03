Agricultor é morto após briga por venda de animal em Buíque

NE10 Interior

Crime aconteceu na zona rural de Buíque, no Agreste Foto: reprodução/Google Maps

Um agricultor morreu após se envolver em uma briga com outro agricultor na zona rural de Buíque, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (10). De acordo com a Polícia Militar, a causa da briga foi a venda de um animal, já que o valor não havia sido pago pelo comprador.

No momento da discussão, o suspeito chegou a ficar desacordado, mas em seguida voltou à consciência e esfaqueou a vítima pelas costas. Ele não resistiu e morreu no local.

Segundo a polícia, foram aprendidas duas facas no local e após o crime o assassino fugiu a pé. Ele continua sendo procurado pela polícia. O caso será investigado.