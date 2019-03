Preso suspeito de ameaçar companheira com espingarda em Bom Conselho

NE10 Interior

Homem foi preso e levado para a Delegacia Regional Foto: divulgação

Um homem foi detido nessa quarta-feira (6) suspeito de agredir a companheira dentro da sua própria casa, em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. A vítima relatou à Polícia Militar que se separou do acusado e foi buscar seus pertences quando o suspeito começou a agredi-la e ameaçar a jovem com uma espingarda.

A arma de fogo foi encontrada no mato próximo à residência da irmã do acusado. O homem relatou à polícia não ter ameaçado a jovem com a arma, mas mencionou que ela iria "pagar pelo mal que fez a ele".

Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Garanhuns. O suspeito foi autuado por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, e condenado a pagar fiança de R$ 700. A PM relata que o pagamento não foi efetuado e ele será apresentado em audiência de custódia.