Polícia divulga imagens de suspeito de matar mulher em Cupira

Josileide Alves de Moura foi morta com 30 facadas na frente dos filhos Foto: reprodução/TV Jornal Interior

O delegado de Cupira, no Agreste de Pernambuco, Ighor Nogueira, divulgou imagens de um circuito que mostra o suspeito de matar uma mulher na cidade na semana passada com 30 facadas. O crime aconteceu na madrugada do último dia 28, uma quarta-feira. A vítima, Josileide Alves de Moura, foi morta dentro da casa em que morava, na frente dos filhos.

As imagens das câmeras de segurança da rua mostram um homem encapuzado atravessando a rua, abrindo a porta da casa da mulher - indicando que ele tinha a chave - e entrando. De acordo com o delegado, o homem que aparece no vídeo tem fisionomia diferente do ex-marido da vítima, suspeito inicial. Quem tiver informações sobre o suspeito de cometer este crime, pode acionar o Disque Denúncia através do telefone (81) 3719.4545. O anonimato é garantido.