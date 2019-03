PRF em Caruaru divulga balanço parcial da Operação Carnaval

NE10 Interior

Condutor de carro foi detido por embriaguez ao volante Foto: divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, divulgou nesta quarta-feira (6) o balanço parcial da Operação Carnaval. O objetivo da ação, que inclui o reforço de fiscalizações, é reduzir crimes e acidentes nas rodovias.

Os números incluem 122 veículos fiscalizados; 142 pessoas fiscalizadas; 92 testes de alcoolemia realizados; uma Carteira Nacional de Habilitação recolhida; 10 CRLV recolhidos; 12 veículos removidos e 170 autos de infração expedidos.

Entre as infrações, 41 por ultrapassagens indevidas; seis pelo não uso do cinto de segurança e um por falta de cadeirinha para o transporte de crianças.

Uma das principais ações durante o Carnaval é a realização de testes de bafômetro. Quem dirige alcoolizado está sujeito ao pagamento de multa de R$ 934,60, recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Prisão

A PRF registrou a prisão de um motorista alcoolizado na última segunda-feira (4) na BR-104. O condutor de um carro teria provocado um acidente e ameaçado e agredido as pessoas que estavam no outro veículo. Ele foi encontrado em uma borracharia e estava com uma garrafa de whisky. O motorista recusou-se a fazer o teste de alcoolemia e foi detido. Ele responderá pelos crimes de embriaguez ao volante; resistência; lesão corporal leve e ameaça.

Acidente

Também na segunda-feira, um acidente deixou uma idosa morta e quatro pessoas feridas na BR-232. O carro capotou na rodovia e Alzira Barros, 76 anos, foi arremessada para fora e morreu no local. Os outros quatro ocupantes do carro foram socorridos pela equipe do Samu para o Hospital Regional do Agreste (HRA). A idosa estava voltando para casa com a família após receber alta da Unidade de Saúde de Bezerros, onde se recuperava de uma fratura no braço.