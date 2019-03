Homem é morto com facada durante festejos de Carnaval no Agreste

NE10 Interior

Crime aconteceu na noite de terça-feira em São Joaquim do Monte Arte: NE10

Um homem foi assassinado com uma facada durante festividades de Carnaval no centro de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa terça-feira (5).

De acordo com a polícia, Rinaldo Cabral dos Santos, 45 anos, teria se envolvido em um desentendimento durante a festa e foi ferido. Ele foi socorrido para o hospital local e em seguida transferido para o Hospital Regional de Palmares, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. A Polícia Civil vai investigar o caso.