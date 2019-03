Carro utilizado em tentativa de assalto a lotérica é apreendido em Garanhuns

NE10 Interior

Casa lotérica sofreu tentativa de assalto em Garanhuns Foto: Aurimar Ferreira/Rádio Jornal Garanhuns

O carro que havia sido utilizado em uma tentativa de assalto a uma casa lotérica foi apreendido nessa quinta-feira (28) no bairro Indiano, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava parado e com o "pisca alerta" ligado na Rua Padre Agobar Valença. A suspeita é de que os criminosos tenham abandonado o carro e fugido.

O veículo havia sido roubado na zona rural de Caruaru em outubro do ano passado e foi clonado. O carro foi levado para a 2ª Delegacia de Garanhuns e o caso será investigado.

Relembre o caso

Uma casa lotérica sofreu uma tentativa de assalto na manhã de quinta-feira (28) na Avenida Duque de Caxias, na área central da cidade. De acordo com testemunhas, três homens armados teriam chegado ao local em um carro. Um deles entrou no estabelecimento e tentou acessar a porta em que os funcionários do caixa ficam. Eles não conseguiram entrar e fugiram.

Equipes da Polícia Militar que estavam em uma megaoperação da Polícia Civil foram descoladas para o local do crime. A lotérica continuou funcionando normalmente.