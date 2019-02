Mulher é morta a facadas em Cupira; suspeito é ex-companheiro

NE10 Interior

Caso será investigado pela Delegacia de Cupira Foto: reprodução/Google Maps

Uma mulher foi assassinada a facadas na residência em que morava no bairro Caixa D'Água, na cidade de Cupira, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta quinta-feira (28).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado como José Adilson. Segundo a polícia, Josilene foi atingida por facadas no pescoço, tórax e abdômen. Ela não resistiu e morreu no local.

Os quatro filhos do casal, todos crianças, presenciaram o feminicídio. Foi a filha mais velha, de nove anos, quem acordou os vizinhos e relatou que o pai havia esfaqueado a mãe.

A polícia informou que a motivação do feminicídio está ligada a uma tentativa de homicídio contra José Adilson, há 11 meses, devido à não aceitação por parte dele de um relacionamento homoafetivo que a vítima tinha. O caso será investigado pela Delegacia de Cupira.